[Preview VO] Undeadpool #1

29 Octobre 2025
La preview VO de Undeadpool #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tim Seeley et est dessiné par Carlos Magno. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui.

X ANNÉES PLUS TARD, et le virus ravageant les TERRITOIRES DE LA RÉVÉLATION a finalement transformé WADE WILSON en ce qu'il a toujours voulu être – un mutant ! Mais pas comme ça – PAS COMME ÇA ! Le facteur de guérison de Deadpool est en surmultiplication, son esprit n'étant qu'un passager dans un corps affamé… et qui ne peut être satisfait qu'en dévorant la force vitale des mutants ! Ses prochaines cibles ? Du sang frais : FEARLESS, MAGNI, KID MAN-THING et FANTASTICA. C'est Deadpool comme vous ne l'avez jamais vu !

 

 

  

