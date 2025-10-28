  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Expatriate X-Men #1

[Preview VO] Expatriate X-Men #1

28 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Expatriate X-Men #1

La preview VO d'Expatriate X-Men #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 29 octobre.

X ANNÉES PLUS TARD, comme les États-Unis tombés et reconstitués, la nouvelle équipe composée de MS. MARVEL, BRONZE, MELEE et RIFT se lève ! Ils ont pris le contrôle des eaux du fleuve Mississippi qui séparent les mutants du reste de l'humanité. Redoutés et puissants, leurs tactiques de guérilla les maintiennent au pouvoir – jusqu'à ce qu'une mission à haut risque pour extraire un atout précieux menace de les déchirer. Pourront-ils rester unis lorsque tout sera en jeu ?

 

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Preview VO] Cloak or Dagger #1

[Preview VO] Cloak or Dagger #1

28 Octobre 2025

Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible prix

Wilson Bethel / Bullseye sera aussi dans la saison 3 et plus !

Wilson Bethel / Bullseye sera aussi dans la saison 3 et plus !

28 Octobre 2025

Que les fans du personnage se rassurent !

[Preview VO] X-Vengers #1

[Preview VO] X-Vengers #1

27 Octobre 2025

X années plus tard, la Terre a toujours besoin des Avengers...

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire