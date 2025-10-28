[Preview VO] Expatriate X-Men #1

La preview VO d'Expatriate X-Men #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 29 octobre.

X ANNÉES PLUS TARD, comme les États-Unis tombés et reconstitués, la nouvelle équipe composée de MS. MARVEL, BRONZE, MELEE et RIFT se lève ! Ils ont pris le contrôle des eaux du fleuve Mississippi qui séparent les mutants du reste de l'humanité. Redoutés et puissants, leurs tactiques de guérilla les maintiennent au pouvoir – jusqu'à ce qu'une mission à haut risque pour extraire un atout précieux menace de les déchirer. Pourront-ils rester unis lorsque tout sera en jeu ?