[Preview VO] Cloak or Dagger #1

Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible prix

La preview VO de Cloak or Dagger #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 29 octobre.

X ANNÉES PLUS TARD, Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible prix. Désormais, ils ne peuvent plus exister sur le même plan en même temps. Réunis enfin, les personnages favoris des fans de la série à succès Marvel Rivals vivent une histoire d'amour façonnée par le pouvoir et le destin.