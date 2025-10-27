[Preview VO] X-Vengers #1

La preview VO de X-Vengers a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jason Loo et est dessiné par Sergio Davila avec une cover de Mike McKone. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 29 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, la Terre a toujours besoin des Avengers… mais que se passe-t-il lorsque ceux qui restent se sont transformés en mutants ?! Dani Moonstar dirige une nouvelle équipe d'Avengers (Hawkeye, Vision, Veuve d'Eau, Shang-Chi, Variable Man et Cannonball) pour protéger la planète ! Mais ces "X-Vengers" peuvent-ils protéger toute la Terre, y compris les Territoires de la Révélation ?!