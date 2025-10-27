  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] X-Vengers #1

[Preview VO] X-Vengers #1

27 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] X-Vengers #1

La preview VO de X-Vengers a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jason Loo et est dessiné par Sergio Davila avec une cover de Mike McKone. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 29 octobre pour 3.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, la Terre a toujours besoin des Avengers… mais que se passe-t-il lorsque ceux qui restent se sont transformés en mutants ?! Dani Moonstar dirige une nouvelle équipe d'Avengers (Hawkeye, Vision, Veuve d'Eau, Shang-Chi, Variable Man et Cannonball) pour protéger la planète ! Mais ces "X-Vengers" peuvent-ils protéger toute la Terre, y compris les Territoires de la Révélation ?!

  

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Spider-Man : Cinq scènes de recueillement en huit films

Spider-Man : Cinq scènes de recueillement en huit films

27 Octobre 2025

L'étrange statistique

Absolute Batman 2025 Annual #1 lèvera le voile sur les origines de l'Absolute Batmobile

Absolute Batman 2025 Annual #1 lèvera le voile sur les origines de l'Absolute Batmobile

27 Octobre 2025

Comment Bruce a-t-il acquis sa Batmobile ?

La fin de Death of the Silver Surfer se dessine

La fin de Death of the Silver Surfer se dessine

27 Octobre 2025

Le Surfeur d'Argent est mort. Longue vie au Surfeur d'Argent.

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire