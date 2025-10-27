Spider-Man : Cinq scènes de recueillement en huit films

C'est peut-être l'effet Halloween. Quoi qu'il en soit, CBM a décidé de se lancer dans une analyse pour le mois surprenante : le nombre de funérailles à travers les huit films Spider-Man. Force est de constater qu'il y a tout de même matière à lever le sourcil puisqu'il y aura eu pas moins de cinq funérailles à travers les huit films (ndlr : en réalité, quatre funérailles et une scène de recueillement, ce qui est déjà pas mal !).

Nous allons les détailler ci-dessous, mais peut-être les fans de Spidey voudraient-ils tester leur mémoire ? Avant de trouver les réponses ci-dessous, serez-vous capables de vous remémorer les cinq scènes ?

Vérifions ensemble :

La première scène de funérailles a lieu dès 2002 soit dès le premier film. Il s'agit de Norman Osborn qui, dans le costume du Bouffon vert, s'est tué en essayant d'éliminer Spider-Man. Une scène doublement importante puisque c'est également lors de cette scène que Mary Jane Watson avoue ses sentiments envers Peter.

2004, petite pause avec les morts mais on revient en forme en 2007 avec Spider-Man 3. Cette fois, c'est Harry Osborn qui meurt lors de l'affrontement final avec Venom. Ici aussi, nous assistons aux funérailles du personnage.

On passe ensuite à la saga The Amazing Spider-Man. Le premier opus met en avant les funérailles du Capitaine Stacy, tué par le Lézard. Cette fois encore, la scène est doublement importante puisqu'elle met en place l'hypothétique renoncement de Gwen par Peter suite à une promesse envers le capitaine.

The Amazing Spider-Man : Le destin des héros permet de réaliser la prouesse du "trois funérailles de suite" puisque ce film met également une scène de funérailles. Cette fois, il s'agit d'une mort emblématique des comics puisqu'il s'agit de Gwen Stacy, morte des suites de l'affrontement entre Spider-Man et le Bouffon Vert.

Pour ce qui est de la saga avec Tom Holland, ce n'est pas à proprement parler des funérailles mais on ne peut pas dire que l'on s'en éloigne grandement. En effet, CBM a pris en compte la mort de la Tante May suite au fait qu'elle ait été percutée par le planeur du Bouffon Vert. Certes, il n'y a pas les funérailles, mais nous voyons tout de même Peter se recueillir sur sa tombe. Le principe n'est donc pas si éloigné des scènes de funérailles.

Et c'est également là que l'on peut faire un autre constat. Sur ces cinq morts, le Bouffon Vert est lié, directement ou indirectement, a pas moins de quatre d'entre elles. Pas mal.

Alors, aviez-vous toutes ces scènes en tête ? Laquelle vous a le plus marqué ? Et mieux encore, si un personnage devait mourir dans le prochain opus Spider-Man... cela serait qui, selon vous ?