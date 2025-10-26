X-Men: Age of Revelation

  1. Accueil
26 Octobre 2025 par Jeff 0
Le gros event de cette fin d'année 2025 du côté de Marvel, c'est Age of Revelation. L'event fera office de suite à l'event Age of Apocalypse mais sera, surtout, synonyme de chamboulement total des séries Marvel autour des mutants. Compliqué ? Pas de panique ! On va vous expliquer tout ça !

 

 

