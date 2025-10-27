Absolute Batman 2025 Annual #1 lèvera le voile sur les origines de l'Absolute Batmobile

La preview VO d'Absolute Batman 2025 Annual #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Daniel Warren Johnson, James Harren et Meredith McClaren. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 29 octobre pour 5.99$.

LES PREMIÈRES AVENTURES D'ABSOLUTE BATMAN ! Certains des plus grands noms du comics font leur apparition dans l'univers d'Absolute ! Daniel Warren Johnson et James Harren racontent les débuts d'Absolute Batman ! Comment Bruce a-t-il acquis sa Batmobile ? Et comment les fêtards de Black Mask ont-ils vécu l'arrivée de Batman ?