  3. Wilson Bethel / Bullseye sera aussi dans la saison 3 et plus !

Wilson Bethel / Benjamin Poindexter / Bullseye n'était pas supposé être de retour dans Daredevil: Born Again. Et pourtant... le voilà ! Et visiblement, son retour est fait pour durer. En effet, l'acteur a parlé de son implication dans la saison 2 mais également de son retour dans la saison 3.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous allons explorer de nouvelles facettes de la psychologie intéressante et perturbée de Dex, et des choses vraiment, vraiment amusantes nous attendent pour Bullseye et Dex. Je pense que la séquence de combat de Bullseye la plus cool que nous ayons jamais vue dans la série est celle de la saison 2, une séquence vraiment géniale. 

Comme certains d'entre vous le savent peut-être, nous avons déjà commencé une nouvelle saison qui débutera l'année prochaine. Nous aurons plus de Bullseye, Kingpin et bien d'autres choses en préparation.

Autant dire que les fans du personnage seront sans doute aux anges de lire cette news !

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

