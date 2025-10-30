Une nouvelle série régulière Punisher !

Le pire cauchemar du crime est de retour !

Bonne nouvelle pour les amateurs de Frank Castle puisque le scénariste Benjamin Percy, actuel scénariste de la série limitée Punisher: Red Band #1, continuera sur l'univers du Punisher avec une nouvelle série régulière dès le mois de février.

L'annonce a été faite par C.B. Cebulski, rédacteur en chef de Marvel Comics, lors du festival Lucca Comics & Games en Italie. La série met en scène Frank, toujours aux prises avec les événements de la série Red Band, menant une nouvelle guerre contre les criminels, dont Jigsaw, l'un des ennemis les plus terrifiants et les plus tordus du personnage, qui refait surface.

Voici le synopsis du titre :

LE PIRE CAUCHEMAR DU CRIME EST DE RETOUR !

Toujours aussi inflexible et implacable, Frank Castle souffre de troubles de la mémoire et traque sans relâche les criminels et les réponses ! Mais il va en avoir pour son argent quand le redoutable et sanguinaire JIGSAW fera son retour… avec le PUNISHER dans sa ligne de mire !

Cette fois, c'est José Luis Soares qui sera en charge du dessin. Voici la cover du premier numéro réalisée par David Marquez :

Est-ce que cela veut dire que Marvel a de grands projets pour le personnage ? Pas du tout. C'est plutôt l'effet Jon Bernthal. Je suppose que c'est "mieux que rien", comme on dit.

Sortie le 25 février.