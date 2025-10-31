Notre avis sur Marvel's Midnight Suns

  1. Accueil
31 Octobre 2025 par Jeff 0
J'arrive trois ans après la bataille mais j'ai enfin terminé Marvel's Midnight Suns ! Un peu de X-Men, un peu d'Avengers, et plein de magie pour arrêter Lilith et sa horde de démons.

 

 

