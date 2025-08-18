Vincent D'Onofrio répond aux rumeurs d'un affrontement entre le Caïd et Spider-Man

Le Caïd contre Spider-man au cinéma, c'est une rumeur qui ne date pas d'hier. Il faut dire aussi que le lien entre les deux personnages remonte à loin. Si pour les plus jeunes, le Caïd est l'ennemi juré de Daredevil, pour les plus anciens qui connaissent bien le CV de Wilson Fisk, ce dernier était un ennemi récurrent de Spider-Man avant toute chose. C'est d'ailleurs dans Amazing Spider-Man #50 que le personnage apparaît pour la première soit en 1967. Ce n'est que par la suite qu'il est passé d'ennemi régulier de l'araignée à ennemi juré de Daredevil. De là, on peut se dire que les voir ensemble au cinéma n'est donc pas une idée qui sort de nulle part.

Aussi, plusieurs sites internet lancent fréquemment des rumeurs mentionnant une rencontre entre les deux au cinéma. Aujourd'hui, rebelote. Selon The Cosmic Circus, il y aurait une idée selon laquelle Spidey serait face au Caïd et toujours selon eux, cette idée n'aurait pas changée. Pour aller plus loin, le tout commencerait à se mettre en place à travers Brand New Day, sans doute au niveau des scènes post-credits.

Si on en parle aujourd'hui (alors que nous ne traitons pas les rumeurs d'ordinaire), c'est parce que l'acteur qui tient le rôle du Caïd dans la série Daredevil: Born Again, s'est exprimé sur le sujet. En effet, il lui a été demandé si cette rencontre allait avoir lieu. Voici sa réponse :

Honnêtement, je n'en ai aucune idée.

Pour le reste, "time will tell" comme on dit. On notera cependant que l'acteur avait rappelé il y a peu, à juste titre, que les droits autour de son personnage étaient assez compliqués et que Marvel ne pouvait pas faire tout ce qu'ils voulaient avec lui allant jusqu'à dire qu'il ne pouvait être utilisé qu'à la télévision dans l'état actuel des choses.

