Quels titres X-Men: Age of Revelation sortiront en novembre ?

Marvel a dévoilé tous les titres liés à l'event Age of Revelation qui sortiront en novembre. Vous trouverez ci-dessous la liste, la date de sortie, les auteurs, le synopsis ainsi que la cover.

Sorties du 5 novembre 2025

Amazing X-Men #2

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, les X-Men se retrouvent à la merci de Darkchild et de son chevalier démoniaque, le Juggernaut ! Les X-Men pourront-ils échapper à Providence, ou rejoindront-ils les habitants de cette ville maudite dans la damnation ? Un nouvel allié les rejoint, mais de nouvelles vérités révélées menacent de les déchirer !

Binary #2

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, BINARY fait face à des menaces de tous côtés — le monde traître de REVELATION, avec ses dangers sans fin qui avancent sans relâche. Les personnes qu'elle tente désespérément de protéger, dont le ressentiment envers sa protection a atteint un point de rupture. Et maintenant... un visage du passé, déterminé à semer le chaos et la destruction qui mettront à l'épreuve même la puissance incroyable du PHOENIX !

Laura Kinney: Sabretooth #2

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Sabretooth doit traquer sa sœur Gabby et son demi-frère Akihiro alors qu'ils fuient les Territoires de Révélation ! Mais qui voyage avec eux, et quelle menace représentent-ils pour le destin de Révélation ? EN BONUS : le retour d'un méchant emblématique des X-Men !

Longshots #2

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, la scène est prête pour un spectacle pas comme les autres ! Un spectacle si violent, si vil, que nous devons mettre les X-Babies en couverture, sinon il nous faudrait un LIVRE RED BAND poly-sac ! Regardez vos personnages préférés être arrachés à l'existence et détruits – tout cela pour VOTRE divertissement ! Vous ne pouvez pas manquer ce livre MOJO absolu !

Sorties du 12 novembre 2025

Iron & Frost #2

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Emma Frost est partie à la recherche de Tony Stark. Tony Stark cherche un remède au virus X. Le Iron King du tout nouveau Hellfire Club serait-il sur le point de perdre tout ce qui lui est cher ?

Rogue Storm #2

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, de nombreux événements secrets ont eu lieu parmi les mutants du monde – y compris celui qui a bouleversé à jamais le mariage de GAMBIT et ROGUE. Alors que STORM se lance dans sa quête pour détruire EEGUN, le dévoreur de SORCIERS SUPRÊMES, GAMBIT a un compte à régler avec STORM... pour le destin de son mariage. Mais quel est le destin du monde mystique comparé à celui du mariage de deux mutants ? Eh bien, STORM et GAMBIT devront trouver la réponse à cette question sur la route poussiéreuse de l'enfer et du carnage.

Sinister's Six #2

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Sinister' Six se précipitent pour trouver le remède qui pourrait les sauver ! Mais cette chance de vivre vaut-elle une rencontre avec l'Ange de la Mort de Révélation – Wolverine ? Ou l'équipe va-t-elle s'entre-tuer avant ?

Sorties du 19 novembre 2025

Unbreakable X-Men #2

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, un Gambit accablé de chagrin a pour mission de récupérer et de rappeler plusieurs X-Men réticents qui ont quitté la vie de mutant, pour affronter une créature cauchemardesque capable de les condamner tous ! C’est le retour de plusieurs mutants bien-aimés (et quelques-uns moins appréciés) ! Ensemble, ils reviennent pour tenter de contenir l’improbable armée de morts-vivants qui menace à la fois Atlantis et le monde de la surface !

Omega Kids #2

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Enfants Omega jouent à leur jeu préféré… traquer les traîtres mutants ! Mais ne se seraient-ils pas attaqués à un trop gros poisson en s'en prennant à Rachel Summers ? Et que feront Quentin et ses élèves lorsque leur mission exigera un sacrifice ?

Radioactive Spider-Man #2

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le chaos continue de ravager New York ! Spider-Man n'a pas beaucoup de succès à contenir le chaos… peut-être que Spin et Ghost-Spider peuvent aider ?

The Last Wolverine #2

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Wolverine s'est associé à Nightcrawler, avec un plan pour sauver Logan. Une nouvelle alliée a apporté des informations pouvant changer la donne et le sauver – Heather Hudson, alias Vindicator ! Pour ce faire, il faudra retourner sur les Territoires de Révélation… ce qui aura des conséquences horribles pour Nightcrawler et Wolverine ! EN PLUS : Attendez de découvrir le secret de Vindicator !

X-Men: Book of Revelation #2

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, Elbecca, la plus récente des Choristes de Révélation, tente de déjouer Fabian Cortez alors qu'il menace à la fois sa nouvelle position et sa vie ! Le Fantôme de Philadelphie a quelques tours dans son sac qui pourraient les sauver tous les deux, mais il y a des choses qu'elle ignore encore sur ce qui se passe !

Sorties du 26 novembre 2025

Cloak or Dagger #2

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le secret derrière l'évolution de Cloak et Dagger est révélé ! Les jumeaux Fenris s'en moquent tant qu'ils peuvent tuer Cloak ou Dagger et obtenir le précieux humain qu'ils veulent ! Vos personnages favoris de Marvel Rivals inspirent cette évolution de votre duo super-héros préféré !

Expatriate X-Men #2

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Bronze, Ms. Marvel, Rift, Melee et leur flottille de guérilla remontent le fleuve, échappant à la surveillance à la fois de Revelation et de l'armée américaine. Il est clair que leur protégé récemment secouru, Lyrebird, n'est pas celui qu'il semble être. Et le fait de taire certains détails met sa vie en danger, alors que l'équipe approche des Terres des Limbes… et de la vérité.

Undeadpool #2

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Wade Wilson retrouve Nathan Summers, l'homme appelé Cable ! Mais ce n'est pas des retrouvailles joyeuses… L'Undeadpool dévorera-t-il son ami mutant, ou Cable détruira-t-il son ancien partenaire ? Et vous pourriez être choqué : tout le monde ne s'en sortira pas vivant !

X-Vengers #2

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Territoires la Révélation sont gravement menacés par la Technarchie ! Moonstar et les X-Vengers pourront-ils sauver ce paradis mutant ? Et pourquoi Révélation ne veut-il pas qu'ils le fassent ?