[Preview VO] Amazing X-Men #1

La preview VO d'Amazing X-Men #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par Mahmud Asrar. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 8 octobre pour 4.99$.

ESPÉRONS QU'ILS SURVIVENT À L'EXPÉRIENCE ! X ANNÉES PLUS TARD, en fuite après un affrontement meurtrier avec le chef des assassins de Revelation, les X-Men brisés et désespérés, misent tout sur une dernière mission. Avec l'aide d'un allié inattendu, ils s'aventurent dans les ruines hantées de Graymalkin. Ce qu'ils y découvrent pourrait tout changer… s'ils survivent.