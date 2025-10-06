  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Premières images pour Echo: Seeker of Truth

Premières images pour Echo: Seeker of Truth

06 Octobre 2025 par Jeff 0 gamesradar
Premières images pour Echo: Seeker of Truth

Suite à l'échec de la série de Disney+, Echo est devenu un personnage qui s'est fait discret du côté de Marvel. Mais que les fans se rassurent ! Pour le mois du Native American Heritage, Maya Lopez va enfin faire son retour du côté de la Maison des Idées. Le premier numéro sera écrit par Taboo, B. Earl et Melissa Flores et sera dessiné par Jim Terry et Kyle Charles avec une cover du co-créateur du personnage : David Mack.

Lorsque sa cousine se retrouve portée disparue, Echo se rend à Los Angeles pour découvrir ce qui lui est arrivé. Mais ce qu'elle découvre, c'est une série de disparitions centrées autour d'une mystérieuse secte de bien-être appelée Wisteria Meadows. À mesure qu'Echo plonge plus profondément dans le mystère, elle découvrira une vérité sur elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais qui est le maître manipulateur sans visage derrière la secte, et quel est son sinistre plan ?

Voici les images :

 

 

Sortie le 5 novembre.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Quels titres X-Men: Age of Revelation sortiront en novembre ?

Quels titres X-Men: Age of Revelation sortiront en novembre ?

06 Octobre 2025

Suite de l'event Marvel !

[Preview VO] Amazing X-Men #1

[Preview VO] Amazing X-Men #1

06 Octobre 2025

Espérons qu'ils survivent à l'exprérience !

Un premier aperçu pour Predator: Badlands, prequel du film du même nom

Un premier aperçu pour Predator: Badlands, prequel du film du même nom

06 Octobre 2025

La chasse commence !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire