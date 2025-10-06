Premières images pour Echo: Seeker of Truth

Suite à l'échec de la série de Disney+, Echo est devenu un personnage qui s'est fait discret du côté de Marvel. Mais que les fans se rassurent ! Pour le mois du Native American Heritage, Maya Lopez va enfin faire son retour du côté de la Maison des Idées. Le premier numéro sera écrit par Taboo, B. Earl et Melissa Flores et sera dessiné par Jim Terry et Kyle Charles avec une cover du co-créateur du personnage : David Mack.

Lorsque sa cousine se retrouve portée disparue, Echo se rend à Los Angeles pour découvrir ce qui lui est arrivé. Mais ce qu'elle découvre, c'est une série de disparitions centrées autour d'une mystérieuse secte de bien-être appelée Wisteria Meadows. À mesure qu'Echo plonge plus profondément dans le mystère, elle découvrira une vérité sur elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais qui est le maître manipulateur sans visage derrière la secte, et quel est son sinistre plan ?

Voici les images :

Sortie le 5 novembre.