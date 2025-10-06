Famke Janssen s'exprime sur son absence d'Avengers: Doomsday

Le tournage des deux prochains opus Avengers est à présent terminé. Et si nous savons que plusieurs acteurs de l'ancienne saga X-Men vont être de la fête, ce n'est visiblement pas le cas de Famke Janssen. Interrogée par Screen Rant, l'actrice a déclaré ne pas être dans le film et, plus encore, ne pas du tout savoir de quoi Avengers: Doomsday va parler. Voici ce qu'elle a déclaré :

Ouais, pour être honnête avec vous, je ne connais pas vraiment l'intrigue, donc je ne suis pas sûre. Ce n'est pas mon univers, ça n'a jamais été mon univers, vraiment, tout ce monde de bandes dessinées. Je devrais le savoir à présent, j'y suis depuis assez longtemps. Mais je suis vraiment excitée de le voir quand ça sortira. Comme tout le monde, je découvrirai quelles sont ces intrigues et comment tout s'est terminé. Ce furent de grands films auxquels participer, et ils ont fait tellement de bonnes choses pour ma carrière. C’est juste incroyable qu’au fil de toutes ces années, j’ai eu ces franchises, comme les X-Men, ou Taken pour trois films, ou la série Netflix Hemlock Grove, pour trois saisons, ou Amsterdam Empire et un film de James Bond. C’est [incroyable] de faire partie de tout cela, mais avoir ensuite la variété fonctionne toujours le mieux pour moi. Je ne suis vraiment pas douée pour répéter quoi que ce soit.

Est-ce que l'actrice Famke Janssen fait semblant de ne rien savoir ? Pour une fois, c'est difficile à dire.

Quoi qu'il en soit, si vraiment elle ne fait pas partie de l'aventure, il est important de noter qu'il n'est pas encore trop tard pour l'actrice. Après tout, le tournage est terminé mais les reshoots eux, n'ont pas commencé. Et un acteur qui débarque qu'à partir de l'étape des reshoots, c'est rare, mais cela s'est déjà vu !

Pour rappel, Avengers: Doomsday est prévu pour le 18 décembre 2026.