Résumé des annonces Urban Comics pour janvier 2024

L'année 2023 n’est pas encore finie qu’Urban Comics a déjà annoncé ses premiers titres pour l’année 2024. L’éditeur ayant terminé ses annonces, MDCU vous résume les titres qui sortiront en janvier 2024.

On commence dès le 12 janvier avec quatre titres pour la collection DC Infinite. Il y aura Flash Infinite Tome 4 qui sonne la fin du run de Jeremy Adams dans un gros volume qui contient les épisodes : Flash #790-799 + extraits #800 + Flash One-Minute War Special #1. Un volume de 336 pages pour 30 €.

SYNOPSIS : Sous les yeux de Wally West, actuel détenteur du titre de Flash, et de ses alliés, le temps est soudain suspendu. Tout s'arrête autour d'eux, et seuls les héros connectés à la Force Véloce semblent être en mesure d'observer ce qui se déroule : un colossal vaisseau spatial en forme de flèche vient se ficher dans la croûte terrestre. Le premier assaut fait une victime, Iris West, la journaliste dont Barry Allen est épris. La situation est critique et Flash doit réunir autour de lui une équipe de Bolides afin de sauver la Terre. Il ne leur reste plus qu'une minute pour agir.

Ensuite viens le nouvel event DC, Justice league – Knight Terrors par Joshua Williamson (Flash Rebirth). Le volume contient pour une fois seulement la mini-série événement pour 19.91 €.

SYNOPSIS : Lorsque Batman , Superman et Wonder Woman découvrent le corps de l'un de leurs plus anciens ennemis dans le Hall de Justice , leur enquête les mène au-delà de la réalité vers un nouveau méchant appelé Insomnia... qui utilise ses pouvoirs pour engloutir chaque héros et méchant dans leurs propres cauchemars sombres et tordus. Le seul moyen de sauver le monde du sommeil éternel est d'appeler à l'aide un héros improbable : Deadman !

Enfin, vous pourrez retrouver les suites de deux séries de Tom Taylor avec Nightwing Infinite Tome 5 qui contient ses tie-ins à l’event Knight Terrors en plus du nouvel arc de la série.

SYNOPSIS : Après la dissolution de la Ligue de Justice , Superman et Wonder Woman confient à Nightwing le soin de former une nouvelle équipe pour protéger la Terre. Celui-ci déplace le centre des opérations à Blüdhaven et rassemble un groupe d'amis de longue date pour l'épauler dans cette lourde tâche... Place aux nouveaux Titans ! Et avec Néron le maître des Enfers à leurs trousses, leur première mission risquent déjà de les pousser dans leurs retranchements.

Ainsi que le tome 3 de Superman Son of Kal El Infinite qui en plus de contenir la fin de la série Superman Son of Kal El, contient aussi la mini-série Adventures of Superman – Jon Kent en 6 numéros.

SYNOPSIS : Dans sa lutte contre Henry Bendix, Jon Kent a rencontré un allié en la personne de Jay Nakamura. Voulant protéger ce dernier dont l'identité secrète a été dévoilée par les médias, il l'invite dans la Forteresse de Solitude . Mais une femme mystérieuse, Dreamer, les y attend afin de leur révéler une vision terrible. Les deux jeunes gens, unis par de forts sentiments amoureux, se dressent face à l'inégalité et à la dictature. Mais bientôt, Jon est séparé de son compagnon avant d'être entraîné loin de son monde à l'occasion d'une plongée étourdissante dans le Multivers.

Le vendredi 19 janvier sera consacré aux sorties Urban Nomad qu’on a déjà couvertes ici. Ce qui nous amène au 26 janvier avec 5 sorties variées. On aura un petit focus de la part de l’éditeur sur le dessinateur Lee Berjemo (Batman : The World) avec la sortie de Batman Cher Detective entièrement réalisé par lui. Un petit récit de 64 pages à 19 € dans la collection DC Deluxe.

SYNOPSIS : Batman a reçu de nombreuses lettres par le passé. Mais celles qu'il vient de découvrir sont d'un genre différent. L'expéditeur anonyme paraît connaître intimement le Chevalier Noir , et sans attendre de réponse de sa part, semble espérer s'insinuer dans son esprit, le pousser dans ses retranchements... le faire douter. Mais qui donc se cache derrière ces énigmes épistolaires ?

Une sortie accompagnée de Vicious Circle, avec Lee Berjemo au dessin et scénarisé par Mattson Tomlin (Batman Impostor) dans le format Urban. Là aussi même prix et nombre de pages que Batman Cher Detective.

SYNOPSIS : Si Shawn Thacker vous disait ce qu'il est et d'où il vient, vous ne le croiriez pas. Car Shawn Thacker est non seulement un assassin, mais il vient surtout du futur. Depuis l'assassinat de sa famille, il cherche à se venger du seul homme à partager la même malédiction que lui : être projeté dans le temps et l'espace à chaque fois qu'ils prennent une vie humaine. Du XXIIe siècle tokyoïte à la Nouvelle-Orléans des années 1950, en passant par l'ère jurassique et au-delà, les deux rivaux s'affrontent avec violence dans l'espoir de changer le cours de l'Histoire.

On se tourne vers du DC oldies avec Superman chronicles 1988 volume 1 pour un nouveau volume épais à 39 € avec le contenu VO suivant : World of Krypton #1-4 + Superman #13-16 + Adventures of Superman #436-439 + Action Comics #596-598 + Superman The Earth Stealers #1

SYNOPSIS : John BYRNE poursuit sa refonte de l'Homme d'Acier et s'attaque à présent à son monde natal : Krypton. Accompagné au dessin de Mike MIGNOLA, qui signe ici ses premières planches consacrées à l'Homme de Demain, il poursuit son run de la plus brillante des façons. Il est également rejoint par l'incontournable Curt SWAN pour un épisode inédit qui vient clore ce premier recueil consacré à l'année 1988.

Enfin, on finit par la sortie de deux nouvelles séries récentes avec Dawn of Superman qui contient la suite de Superman Infinite et la nouvelle série Superman par Joshua Williamson. Le sommaire précis du tome 1 est le suivant : SUPERMAN #1-5 + SUPERMAN ANNUAL #1 + ACTION COMICS #1051-1056 + KNIGHT TERRORS: SUPERMAN #1 -2. Ce 1er tome de 352 pages coûtera 35 €.

SYNOPSIS : Superman est de retour à Metropolis et son plus grand ennemi Lex Luthor est enfin derrière les barreaux. Alors que, sous son identité de Clark Kent , il peut reprendre le cours de sa vie, celle-ci prend cependant un tournant très inattendu : bien qu'il soit en prison, Lex Luthor a décidé de céder toutes ses parts de LexCorp à l'Homme d'Acier et de renommer la société SuperCorp. Véritable volonté de rédemption ou nouveau piège machiavélique conçu par le plus grand adversaire du kryptonien ?

C’est aussi Dawn of JSA qui débutera, marquant le retour d’un titre moderne consacré à l’équipe. A l’écriture on retrouve Geoff Johns pour le contenu suivant : The New Golden Age #1 + Stargirl : The Lost Children #1-6 + Justice Society of America #1-3 + Stargirl Spring Break Special. Le nombre de pages et le prix reste le même que Dawn of Superman Tome 1.