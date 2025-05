Une réécriture du script pour le film Clayface

Et déjà une différence entre les paroles et les actes de James Gunn ?

Gros changement dans la production du film Clayface. En effet, alors que James Gunn avait déclaré plus d'une fois qu'un film n'aurait son feu vert qu'une fois le script achevé et validé par ses soins, il semblerait que la donne ait changé (tout du moins pour Clayface). En effet, le film est bien validé (ça, ça ne change pas), mais malgré le fait que ce dernier et Peter Safran aient qualifié le premier script de "scénario exceptionnel" par le passé, selon TheWrap, le script de Mike Flanagan va être tout bonnement réécrit. Cette fois, c'est le scénariste Hossein Amini qui va s'y coller.

Pour le moment, nous ignorons la nature de cette réécriture. Il pourrait s'agir d'une toute nouvelle monture ou de modifications du récit originel (si la version de Flanagan était si "exceptionnelle", il y a des chances qu'il s'agisse de simples retouches).

Quoi qu'il en soit, on notera que Amini (Drive, Star Wars : Obi-Wan Kenobi) n'a pas le background horrifique de Flanagan (pour rappel, il est le créateur de The Haunting of Hill House en plus d'être intervenu sur Doctor Sleep et sur les reboots à venir de l'Exorciste et de Carrie). Aussi, il n'est pas totalement inenvisageable de voir un changement de ton accompagner le changement de scénariste.