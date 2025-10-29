Pour Colin Farrell SGT. Rock DOIT être fait car le script est fantastique

C'est une déclaration assez surprenante que vient de faire Colin Farrell à propos du projet Sgt. Rock. En effet, ce dernier s'est exprimé sur le script. Et là où cela devient assez perturbant, c'est que sa déclaration ne va pas DU TOUT dans le sens de James Gunn. On peut presque parler de jour et de nuit. De là, plusieurs voix se sont élevées, mentionnant le fait que l'acteur n'était sans doute pas au courant de la réponse de Gunn et si tel est le cas, que c'était peut-être la preuve qu'il n'était plus rattaché au projet. Voici ce qu'il a déclaré :

Mon Dieu, c'était un script fantastique. Je me demande ce qui se passe avec ce dernier.

Puis, concernant le fait que le film serait sans doute bien différent sans Guadagnino :

Je ne sais rien de tout ça. J'allais le faire avec Luca. On en a parlé plusieurs fois et nous avions eu de bons échanges, vraiment. Je ne sais vraiment pas où cela en est à présent, mais il devrait être fait. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a des choses merveilleuses dedans.

Comme expliqué ci-dessus, autant dire que cette déclaration n'a pas du tout le même son de cloche que celui de Gunn qui, de son côté, a déclaré après une troisième version du script que le film n'évoluait pas, ne s'améliorait pas avant d'ajouter :

On restait au point mort. Alors j’ai dit : “On ne peut pas faire ce film. C’est impossible. Il n’est pas bon. On le sait.” Ce n’est pas parce qu’on a un bon réalisateur et un bon scénariste que le scénario fonctionne. Tout le monde va être déçu à la fin. Le film va sortir, et il ne sera pas bon. Le réalisateur va passer pour un imbécile, le scénariste va passer pour un imbécile, et nous aussi. Je ne veux pas que ça arrive. On n’ira pas faire ce film. Alors on l’a abandonné.

Mais alors, comment peut-on expliquer le fait que Farrell l'ait trouvé exceptionnel s'il est si mauvais ? Une affaire de goût ? Peut-être. Mais sur MDCU, on a une autre théorie. Nous, nous appelons cela le "langage Hollywoodien".