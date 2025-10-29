  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

29 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

Qui dit lignée Absolute de DC Comics dit revisite visuelle. Aujourd'hui, c'est du côté d'Absolute Wonder Woman que cela bouge puisque la team Kelly Thompson / Hayden Sherman viennent de lever le voile sur le version Absolute de Zatanna mais aussi de quelques Dieux. Voici les images :

 

Pour rappel, il y a encore de la marge pour qu'Absolute Zatanna fasse ses grands débuts dans la série Absolute Wonder Woman puisque sa première apparition est prévue pour le numéro 16 soit pour le numéro de janvier.

Pour rappel, le tome 1 d'Absolute Wonder Woman est toujours disponible à la vente. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Pour Colin Farrell SGT. Rock DOIT être fait car le script est fantastique

Pour Colin Farrell SGT. Rock DOIT être fait car le script est fantastique

29 Octobre 2025

Tiens, tiens... Farrell adore et Gunn déteste...

Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

29 Octobre 2025

Dites-nous tout !

DC Comics annonce deux one shot liés à l'event DC K.O. pour janvier 2026

DC Comics annonce deux one shot liés à l'event DC K.O. pour janvier 2026

28 Octobre 2025

DC K.O.: THE KIDS ARE ALL FIGHT SPECIAL #1 et DC K.O.: GREEN LANTERN GALACTIC SLAM #1

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire