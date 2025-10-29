Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

Qui dit lignée Absolute de DC Comics dit revisite visuelle. Aujourd'hui, c'est du côté d'Absolute Wonder Woman que cela bouge puisque la team Kelly Thompson / Hayden Sherman viennent de lever le voile sur le version Absolute de Zatanna mais aussi de quelques Dieux. Voici les images :

Pour rappel, il y a encore de la marge pour qu'Absolute Zatanna fasse ses grands débuts dans la série Absolute Wonder Woman puisque sa première apparition est prévue pour le numéro 16 soit pour le numéro de janvier.

Pour rappel, le tome 1 d'Absolute Wonder Woman est toujours disponible à la vente.

