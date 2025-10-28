DC Comics annonce deux one shot liés à l'event DC K.O. pour janvier 2026

L'event DC K.O. a débuté il y a de cela trois semaines (sans compter les numéros prologue). Bien sûr, ce n'est pas pour autant que nous avons de la visibilité sur l'event dans son ensemble. Des titres continuent d'être annoncés. Et grâce aux sollicitations du mois de janvier, deux numéros supplémentaires ont été annoncés. Vous trouverez le détail ci-dessous :

DC K.O.: THE KIDS ARE ALL FIGHT SPECIAL #1, écrit par Jeremy Adams et dessiné par Travis Mercer avec une cover de Bruno Redondo.

Jon Kent a toujours rêvé d'être un Titan lorsqu'il en aurait l'âge, mais maintenant qu'il travaille à leurs côtés pour évacuer la Terre, il ne pensait pas se retrouver coincé à surveiller de jeunes acolytes ! Quand les enfants s'éclipsent pour se jeter dans la mêlée et arrêter Mamie-Bonheur, Jon devra montrer les ficelles à ces jeunes héros pour qu'ils puissent sauver la situation et prouver qu'il n'y a pas d'âge pour être un super-héros. Et ne manquez pas le final CHOQUANT !

Ce one-shot sortira le 28 janvier 2026 pour 5.99$.





Le deuxième titre annoncé est DC K.O.: GREEN LANTERN GALACTIC SLAM #1, également écrit par Jeremy Adams et dessiné par Cian Tormey (qui est également en charge de la cover principale).

Alors que le tournoi K.O. fait rage sur Terre, le cosmos retient son souffle tandis que les héros de notre planète luttent pour la survie de l'univers. Mais la cavalerie pointe à l'horizon ! Kyle Rayner, voulant couvrir ses camarades Green Lantern, s'est retrouvé roué de coups à travers la galaxie, sur le ring… d'une fédération de catch ?! Oh non… mon Dieu non… Omega Bam Man est-il sur le point de se lancer dans le DC K.O. ?! Oh mon Dieu ! Une cavalcade entière de bagarreurs le suit de près ! Y a-t-il des tables ? Que quelqu'un aille les chercher !

Celui-ci sortira le 21 janvier 2026 pour 5.99$. Il s'agit également d'un one-shot.

