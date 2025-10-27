  1. Accueil
  2. Actualités
  3. La Cour des Hiboux de retour dans le titre Catwoman !

La Cour des Hiboux de retour dans le titre Catwoman !

27 Octobre 2025 par Jeff 0
La Cour des Hiboux de retour dans le titre Catwoman !

DC Comics est en train de dévoiler son programme pour le mois de janvier 2026. Entre les nouveautés, il y a une petite surprise qui s'est glissée dans les titres d'ores et déjà existants. En effet, il semblerait que la Cour des Hiboux va faire son grand retour ! Cela se passera du côté de Catwoman #83 par l'intermédiaire du scénariste Torunn Gronbekk et du dessinateur Danilo Beyruth.

Voici le synopsis :

Surprise ! La famille Falcone n'est pas la seule entité de Gotham City à laquelle Catwoman doit faire face : la Cour des Hiboux s'est révélée et est en quête de sang ! Selina Kyle sortira-t-elle victorieuse ou reviendra-t-elle à Gotham la queue entre les jambes ?

Catwoman #83 sortira le 21 janvier pour 3.99$.

Pour la Cour des Hiboux a été créée en 2012 par Scott Snyder et Greg Capullo. Très appréciée des lecteurs, la Cour a représenté le premier adversaire de Batman lors de l'ère New 52.

Pour rappel, ce comics est toujours disponible à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Supergirl trouvera l'amour au mois de janvier

Supergirl trouvera l'amour au mois de janvier

27 Octobre 2025

Qui sera l'heureux élu ?

Tom King se retire de la série Wonder Woman pour se concentrer sur le prochain gros arc

Tom King se retire de la série Wonder Woman pour se concentrer sur le prochain gros arc

24 Octobre 2025

Tom King se retire. Mais il est loin d'en avoir fini !

James Gunn s'exprime sur l'absence de DC Studios des évènements tels que la San Diego Comic Con

James Gunn s'exprime sur l'absence de DC Studios des évènements tels que la San Diego Comic Con

24 Octobre 2025

Une photo sur Instagram est tout aussi efficace

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire