La Cour des Hiboux de retour dans le titre Catwoman !

Il va y avoir un air de Scott Snyder dans la série Catwoman !

DC Comics est en train de dévoiler son programme pour le mois de janvier 2026. Entre les nouveautés, il y a une petite surprise qui s'est glissée dans les titres d'ores et déjà existants. En effet, il semblerait que la Cour des Hiboux va faire son grand retour ! Cela se passera du côté de Catwoman #83 par l'intermédiaire du scénariste Torunn Gronbekk et du dessinateur Danilo Beyruth.

Voici le synopsis :

Surprise ! La famille Falcone n'est pas la seule entité de Gotham City à laquelle Catwoman doit faire face : la Cour des Hiboux s'est révélée et est en quête de sang ! Selina Kyle sortira-t-elle victorieuse ou reviendra-t-elle à Gotham la queue entre les jambes ?

Catwoman #83 sortira le 21 janvier pour 3.99$.

Pour la Cour des Hiboux a été créée en 2012 par Scott Snyder et Greg Capullo. Très appréciée des lecteurs, la Cour a représenté le premier adversaire de Batman lors de l'ère New 52.

Pour rappel, ce comics est toujours disponible à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

