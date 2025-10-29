Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

Le film animé L'étrange Noël du petit Batman a été ajouté à notre base de données. Fan de Batman sous toutes ces formes ou grand amateur de dessin animé, vous pouvez maintenant noter/commenter la fiche du film. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.
Le soir de Noël, Damian Wayne est laissé seul au manoir de son père. Pour protéger la demeure ainsi que la ville de Gotham City, le jeune garçon va se transformer en Little Batman et affronter divers ennemis.
