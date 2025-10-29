  1. Accueil
Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

29 Octobre 2025 par Jeff 0
Le film animé L'étrange Noël du petit Batman a été ajouté à notre base de données. Fan de Batman sous toutes ces formes ou grand amateur de dessin animé, vous pouvez maintenant noter/commenter la fiche du film. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

L'Étrange Noël du petit Batman

Sortie : 08 Décembre 2023
Pas de note
Réalisé par
  • Mike Roth
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Le soir de Noël, Damian Wayne est laissé seul au manoir de son père. Pour protéger la demeure ainsi que la ville de Gotham City, le jeune garçon va se transformer en Little Batman et affronter divers ennemis.


Voir la Fiche

