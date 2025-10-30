  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Les costumes de Batman années 60 et Wonder Woman années 70 se vendent à prix d'or

Les costumes de Batman années 60 et Wonder Woman années 70 se vendent à prix d'or

30 Octobre 2025 par Jeff 0 CBM
Les costumes de Batman années 60 et Wonder Woman années 70 se vendent à prix d'or

Que vous soyez de la génération des années 60/70 ou non, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a deux adaptations de comics qui sont entrées dans la légende : Batman de 1966 et Wonder Woman de 1975. Aujourd'hui encore, les deux séries ont prouvé ce statut puisqu'au travers d'une vente aux enchères, les anciens costumes se sont vendus à prix d'or. Les ventes combinées, nous parlons de pas moins de 1,4 millions de dollars de ventes.

Voici le détail :

Batman & Robin suits — $575,000

Wonder Woman suit — $225,000

Joker suit — $212,000

Batgirl suit — $87,500

Catwoman suit — $68,750

Penguin suit — $46,250

A cela, il faut encore ajouter divers objets tels qu'un batarang vendu 50.000 dollars et le batscanner vendu 150.000 dollars.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Pour Colin Farrell SGT. Rock DOIT être fait car le script est fantastique

Pour Colin Farrell SGT. Rock DOIT être fait car le script est fantastique

29 Octobre 2025

Tiens, tiens... Farrell adore et Gunn déteste...

Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

Absolute Zatanna et des Absolute Dieux sont révélés

29 Octobre 2025

A voir dans Absolute Wonder Woman

Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

Votre avis sur L'étrange Noël du petit Batman

29 Octobre 2025

Dites-nous tout !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire