Les costumes de Batman années 60 et Wonder Woman années 70 se vendent à prix d'or

Que vous soyez de la génération des années 60/70 ou non, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a deux adaptations de comics qui sont entrées dans la légende : Batman de 1966 et Wonder Woman de 1975. Aujourd'hui encore, les deux séries ont prouvé ce statut puisqu'au travers d'une vente aux enchères, les anciens costumes se sont vendus à prix d'or. Les ventes combinées, nous parlons de pas moins de 1,4 millions de dollars de ventes.

Voici le détail :

Batman & Robin suits — $575,000

Wonder Woman suit — $225,000

Joker suit — $212,000

Batgirl suit — $87,500

Catwoman suit — $68,750

Penguin suit — $46,250

A cela, il faut encore ajouter divers objets tels qu'un batarang vendu 50.000 dollars et le batscanner vendu 150.000 dollars.