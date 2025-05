Urban annonce une création originale en collaboration avec DC

Urban Comics est un éditeur qui traduit des comics avant tout, pourtant il va cette fois s'aventurer dans quelque chose de nouveau : la création originale. Il s'agira en plus d'utiliser des personnages de DC, puisque ce sera un crossover Wonder Woman /Harley Quinn. Un album se nommera Wonder Woman & Harley Quinn - La Souffrance et le Don. Le scénario sera du français Sylvain Runberg (Millenium, Captain Flam) accompagné aux dessins de l'espagnol Miki Montlló (Witcher, Warship Jolly Roger).

L'intiative rappelle notamment le Batman d'Enrico Marini édité par Dargaud, la maison-mère d'Urban Comics. Cette fois, c'est bien Urban aux manettes, ce qui est plus logique et une excellente initiative de l'éditeur. L'album est prévu pour le 6 septembre au prix de 20,50€, et une édition limitée sera proposée à 24,99€ (la pagination est aussi plus importante). Voici le synopsis du récit :

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker , craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?