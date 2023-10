Les news du Comic Con de New York

En fin de semaine dernière se déroulait le Comic Con de New York. Même s'il est dans une échelle moindre que celui de San Diego, c'est l'occasion pour les fans de rencontrer les différents acteurs de l'industrie. Les éditeurs en profite pour proposer des panels, et d'annoncer des choses à venir. En France, nous restons éloignés de cet évènement, mais des informations arrivent jusqu'à nous, et nous essayons de les partager sur MDCU. Voici les principales annonces que nous avons retenues :

MARVEL COMICS

Plus d'informations sur Avengers: Twilight de Zdarsky et Acuna

Marvel annonce le crossover Blood Hunt

Les nouvelles séries de l'univers Ultimate se détaillent

La fin de l'ère Krakoa des X-Men se précise

Crossover cosmique avec les animaux Marvel

DC COMICS

DC relance son label Elseworlds en 2024

Jason Aaron arrive sur Superman en 2024

Une version alternative pour "Un deuil dans la famille" et la mort de Robin

Une nouvelle série John Constantine: Hellblazer annoncée

COMICS INDÉS

Ghost Machine, nouveau label de comics avec d'excellents auteurs

Tom Hardy s'associe à Scott Snyder pour un comics

Rick Remender lance Grommets, un comics sur le skate

Un trailer pour Omni-Man dans Mortal Kombat 1