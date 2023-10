Crossover cosmique avec les animaux Marvel

Marvel a annoncé au New York Comic Con un nouveau crossover d'un type un peu spécial. Intitulé Infinity Paws, il réunira les animaux de l'univers Marvel. Nous y retrouverons donc Jeff the Land Shark, Chewie le chat de Carol Danvers , Alligator Loki et Lucky the Pizza Dog. Le scénario sera signé Jason Loo (Lucky The Pizza Dog, X-Men Unlimited) avec des dessins de Nao Fuji (Marvel Meow) . Cette version animale du Gant de l'Infini arrivera sur Marvel Unlimited au printemps 2024.