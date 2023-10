Une nouvelle série John Constantine: Hellblazer annoncée

Hellblazer est de retour chez DC Comics ! L'éditeur a annoncé durant le NYCC l'arrivée prochaine de la mini-série en 8 numéros John Constantine, Hellblazer: Dead in America. Prévue pour janvier 2024, elle sera publiée dans la collection Black Label, et sera écrite par Si Spurrier et dessinée par Aaron Campbell. Ces auteurs s'occupaient du relancement de la série Hellblazer entre 2019 et 2021 qui avait été annulé au bout du treizième numéro. John Constantine, Hellblazer: Dead in America en est la suite et possible conclusion. La mini-série nous montrera un Constantine qui a encore défié la mort, et dont le corps est mort. Il est en fuite à travers l'Amérique, recherché pour meurtre. Sandman va cependant avoir besoin de son aide, car quelque chose utilise son sable à mauvais escient.