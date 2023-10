DC relance son label Elseworlds en 2024

DC profite du coup d’envoi de la New York Comic Con 2023 pour annoncer le retour de la gamme « Elseworlds » avec l’arrivé de 6 nouveaux titres labélisés sous cette bannière.

Dark Knight of Steel , DCeased, Gotham by Gaslight, Kingdom Come… DC est bien un habitué des récits alternatifs qui viennent explorer un pan de l’univers d’une toute autre manière en s’émancipant de la continuité et en proposant des concepts inédits, la plupart publié d'ailleurs sous le fameux Black Label . L’éditeur compte donc simplement raviver le label « Elseworlds », lancé pour la première en 1989 avec la publication de Gotham by Gaslight de Brian Augustyn & Mike Mignola. Et pour cela DC annonce pas moins de 6 nouveaux titres, dont quelques suites prévues dans le lot.

Gotham by Gaslight: The Kryptonian Age

Par Andy Diggle & Leandro Fernandez (The Old Guard)

Prévu en 12 issues

Quoi de mieux pour ouvrir le bal avec la suite officielle du titre qui aura lancé le label. Gotham by Gaslight: The Kryptonian Age, va introduire encore plus de versions Victoriennes des héros DC, alors que Batman rassemble la Justice League pour la première fois. Nos héros vont devoir en apprendre plus sur l'histoire secrète de la Terre et Krypton .

Hmmm, à voir !?

Batman The Barbarian

Par Greg Smallwood (The Human Target)

Prévu en 6 issues

Greg Smallwood écrit et dessine cette réinvention du mythe de Batman . Comme le titre le suggère, Batman the Barbarian, réimagine le dark knight comme un barbare errant dans une version médiévale du DCU.

C’est forcément un oui par ici !

Dark Knight of Steel : All Winter

Par Jay Kristoff & Tirso Cons

Prévu en 6 issues

Spin off de la série de fantasy médiévale de Tom Taylor, Dark Knight of Steel est centré sur Deathstroke. Inspiré des récits nordiques, Allwinter nous fait suivre un Deathstroke errant dans un paysage gelé et devenant avec réticence le protecteur des innocents, plutôt qu'un mercenaire sans merci.

Une petite sur-couche qui peut être sympathique !?

Green Lantern: Dark

Par Tate Brombal (House of Slaughter) & Wether Dell’Edera (Something is Killing the Children)

Prévu en 7 issues

Cela fait bien longtemps que l’humanité tente de survivre sur une Terre ravagée par le mal et dépourvu de Soleil. Seule la Green Lantern de cet univers représente un dernier espoir, mais personne ne sait où elle se trouve.

Pour Wether Dell’Edera j’y vais.



Batman: Knightfire

Par Clay Mann (Batman/Catwoman) & Seth Mann

Prévu en 6 issues

L'artiste de Batman/Catwoman, revient avec son frère dans l'univers de la chauve-souris, dans un monde où Batman cache un secret si important qu'il préfèrerait laisser Gotham bruler plutôt que de laisser la vérité éclater. DC laisse aussi entendre que la série verra Batman voyager dans le temps pour réécrire son présent.

Okaay, pourquoi pas !? Les planches de Clay Mann m’avaient beaucoup convaincu cela dit.

DC vs. Vampires: World War V

Par Matthew Rosenberg & Otto Schmidt

Prévu en 12 issues

L’équipe créative derrière DC vs. Vampires délivre une suite à leur univers. Sans trop en révéler, on continue avec l’apparition d’une nouvelle menace contre l’humanité.

Franchement un "Mouiff" ici ! À voir, même si forcément le titre ne profitera plus de « l’effet de surprise »

Voilà un programme bien généreux en somme, même si pour l’heure aucune date de sortie n’a encore été annoncée. On sait seulement que tout cela est prévu pour 2024.