Marvel annonce le crossover Blood Hunt

Après DC vs Vampires, c'est donc au tour de Marvel. Annoncé lors du New York Comic Con, Blood Hunt sera un gros crossover qui impliquera tout l'univers Marvel. La mini-série principale sera écrite par Jed MacKay, et dessinée par Pepe Larraz et Marte Gracia. Elle sera accompagnée de tout un tas de tie-ins dans d'autres titres. Marvel a partagé un visuel et une bande annonce. Les vampires ont toujours été présents dans l'univers Marvel, MacKay les a déjà utilisés dans ses histoires, notamment Moon Knight. Actuellement, le scénariste s'occupe aussi des des séries Avengers et Doctor Strange. Il a donc tous les clés en main pour nous faire un bon gros crossover, avec peut-être des morts marquantes ? Blood Hunt arrivera au printemps 2024.