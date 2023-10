La fin de l'ère Krakoa des X-Men se précise

Marvel l'avait promis, nous en savons plus sur la fin de l'ère actuelle des X-Men. Un trailer a été montré au NYCC annonçant trois nouvelles séries X-Men à venir en janvier, qui raconteront la fin de l'ère Krakoa :

- Fall of the House of X sera une mini-série en cinq numéros écrite par Gerry Duggan et dessinée par Lucas Werneck, et débutera le 3 janvier

- Rise of the Powers of X sera aussi une mini-série en cinq numéros, cette fois scénarisée par Kieron Gillen et dessinée par R.B. Silva, commencera le 7 janvier, et se déroulera 10 ans dans le futur

- Resurrection of Magneto ne fera que quatre numéros, sera écrite par Al Ewing avec des dessins de Luciano Vecchio, et débutera le 24 janvier

Ces trois séries conclueront une saga de cinq années pour les X-Men.