Marvel prépare la suite des X-Men et des Avengers

Le Comic Con de New York se rapproche, et Marvel commence à annoncer ses panels. L'éditeur a en effet diffusé trois teasers. Le premier concerne les X-Men et la fin du crossover The Fall of X. L'image annonce The Fall of the House of X (la chute de la maison du X) et The Rise of the Powers of X (la montée des pouvoirs du X), faisant référence aux deux mini-séries de Jonathan Hickman qui avait lancé une nouvelle ère des X-Men. Cet évènement, dont on ne connait pas encore la nature (2 mini-séries aussi ?), sera scénarisé par Gerry Duggan et Kieron Gillen, les actuels auteurs de X-Men et Immortal X-Men, et dessiné par Lucas Werneck (Immortal X-Men) et R.B. Silva (Powers of X). Il pourrait en tout cas annoncer la fin d'une ère Krakoan pour les X-Men, nous en saurons plus le 14 octobre lors du NYCC.

L'autre teaser annonce l'arrivée du prolifique Chip Zdarsky sur Avengers. Le projet se nomme Avengers: Twilight et semble traiter des derniers jours des Avengers. Le scénariste sera accompagné de Daniel Acuña au dessin. Pas plus de précision, donc tout est possible, et il faudra attendre aussi le NYCC pour en savoir plus.

Enfin, le dernier teaser annonce la résurrection de Magnéto par Al Ewing (X-Men Red) et Luciano Vecchio (Champions). Plus d'informations sur la forme que prendra ce retour lors de la NYCC 2023.