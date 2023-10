Ghost Machine, nouveau label de comics avec d'excellents auteurs

En lien avec le New York Comic Con, Image Comics a annoncé la création d'un nouveau label qu'il va éditer. Il s'agit de Ghost Machine, fondé par de très bons noms du monde des comics : Geoff Johns, Brad Meltzer, Jason Fabok, Gary Frank, Bryan Hitch, Francis Manapul, Peter J. Tomasi, Lamont Magee et Maytal Zchut. Ces auteurs seront exclusifs à ce label une fois leurs projets en cours terminés.

De nouveaux titres ont donc été annoncés. Dans Ghost Machine #1 seront présentés quatre univers partagés distincts qui formeront le monde de Ghost Machine :

- le premier sera l'univers The Unnamed dans lequel s'intégrent les séries Geiger et Junkyard Joe, déjà créées par Johns et Frank. Il accueillera de nouveaux personnage comme Redcoat, de Johns et Hitch.

- Le deuxième est un univers futuriste où vit le personnage de Rook, créé par Johns et Fabok.

- Le troisième univers est celui de Family Odysseys, où se trouvera The Rocketfellers de Tomasi et Manapul

- Enfin le quatrième sera un univers d'horreur d'un créateur connu qui n'a pas encore révélé

D'après Bleeding Cool, voici les séries qui seront dans le label :

- The Soulless, d'une équipe créative encore secrète

- First Ghost, de Brad Meltzer et un artiste encore inconnu

- Rook: Exodus, de Geoff Johns, Jason Fabok, Brad Anderson et Rob Leigh

- The Rocketfellers, de Peter J. Tomasi, Francis Manapul et Rob Leigh

- Geiger, de Geoff Johns, Gary Frank, Brad Anderson et Rob Leigh

- Junkyard Joe, de Geoff Johns, Gary Frank, Brad Anderson et Rob Leigh

- Redcoat de Geoff Johns, Bryan Hitch, Brad Anderson et Rob Leigh

Ghost Machine #1 arrive en janvier. En voici une bande annonce :