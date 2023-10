Plus d'informations sur Avengers: Twilight de Zdarsky et Acuna

Lors de son panel Next Big Thing au New York Comic Con, Marvel a donné plus de détails sur Avengers: Twilight, le projet de Chip Zdarsky et Daniel Acuna qui avait été annoncé le mois dernier. Il s'agit d'une mini-série en 6 numéros qui débutera en janvier prochain. L'histoire verra Steve Rogers se trouvant dans un futur où les Avengers ne sont plus là et où il n'y a pas eu de Captain America depuis longtemps. Marvel en a profité pour partager un visuel de la série, ainsi qu'une bande annonce. Nous y voyons un Steve Rogers vieillisant dans un monde où les super-héros ont été matés. Avengers: Twilight #1 arrive le 17 janvier 2024.