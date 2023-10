Les nouvelles séries de l'univers Ultimate se détaillent

Marvel avait annoncé qu'il donnerait plus de détails sur les séries à venir du nouvel univers Ultimate lors du New York Comic Con. Nous connaissons désormais les équipes créatives des trois séries qui arriveront en lien avec Ultimate Invasion en cours de publication. En novembre sera publié Ultimate Universe #1, un one-shot de Jonthan Hickman et Stefano Caselli, et nous aurons ensuite Ultimate Spider-Man , Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men.

Ultimate Spider-Man sera scénarisé par Jonathan Hickman en personne, avec des dessins de Marco Checchetto (Daredevil). Peach Momoko réinventera les X-Men pour cette nouvelle ère d'Ultimate. Au Japon, une jeune étudiante, Hisako Ichiki, développe des pouvoirs d'armure. Elle découvre qu'elle est une mutante, et qu'elle n'est pas seule. La série nous montrera une nouvelle génération de mutants, avec quelques figures bien connues des fans.

Enfin, dans Ultimate Black Panther , Khonshu and Ra, qui ensemble forment Moon Knight, cherchent à développer leur contrôle du continent africain. En réponse, le Wakanda envoie leur champion, Black Panther. La série sera écrite par Bryan Hill (Blade, Killmonger) et dessinée par Stefano Caselli (X-Men Red, Avengers). Ultimate Spider-Man #1 sortira le 10 janvier, Ultimate Black Panther le 7 février et Ultimate X-Men le 6 mars.