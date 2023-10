Une version alternative pour

Et si Robin n'était pas mort ?

DC Comics a annoncé lors du New York Comic Con qu'une nouvelle version du récit Un deuil dans la famille (A Death in the Family) allait voir le jour en décembre. Rappelons le déroulement bien connu de cet évènement à l'époque. Dans cette histoire, Jason Todd, le deuxième Robin , se retrouve piégé par le Joker . DC a alors l'idée de proposer au vote le sort de ce dernier. Les lecteurs choisiront la mort de Jason Todd avec 10 614 voix, soit une victoire de seulement 72 voix.

Ce tragique dénouement s'est déroulé dans le Batman #428 de décembre 1988. Pourtant, 35 ans plus, le 12 décembre 2023, DC va republier ce Batman #428, avec avec version alternative où Robin survit, et donc l'autre option proposée à l'époque ! Bien entendu, elle ne sera pas officielle, vu les ramifications du choix de l'époque sur le caractère de Batman , ou même sur le retour de Jason Todd en Red Hood . Elle reste une récompense sympa pour les déçus de l'époque.