[VF] Sorties Comics d'octobre 2023

Huginn & Muninn



Pas de note

La malédiction continue à se nourrir... Un jeune garçon voulant à tout prix devenir le champion d'un jeu d'arcade, un accro aux jeux de casino soudain en veine... La mystérieuse pièce d'argent poursuit son voyage, répandant fatalité et désarroi sur son passage. A travers les siècles et les époques, le schéma reste identique : un même sou, un nouveau propriétaire, un énième malheur. Est-ce qu'un jour la boucle pourra être brisée ? Dans ce second volume, Michael Walsh, connu et primé pour son travail sur Star Wars et Justice League/Black Hammer, fait une fois encore équipe avec les meilleurs scénaristes du moment : Josh Williamson (Nailbiter, Batman/Superman), Ram V (Blue in Green, Swamp Thing), Matthew Rosenberg (What's the furthest place from here?, Hawkeye, 4 Kids Walk into a Bank) et Vita Ayala (New Mutants, The Wilds) afin de faire frissonner d'angoisse tous les amateurs d'horreur

Prix : 18€