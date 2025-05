Les frais de douane de Donald Trump vont-ils impacter les films Marvel et DC ?

Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un homme aux Etats-Unis qui s'amuse beaucoup avec les tarifs douaniers en ce moment. Là où cela nous concerne un peu plus, c'est que cet homme oh combien sympathique a déclaré il y a peu vouloir imposer un tarif douanier à hauteur de 100% sur "tout film et n'importe quel film" (autrement dit, tous les films) qui ne serait pas tourné aux Etats-Unis. Or, à l'heure actuelle, bon nombre de films sont tournés à l'étranger notamment dans le Royaume-Uni afin de faire baisser les charges (tout comme bon nombre de séries TV sont tournées à Vancouver). De là, les producteurs auront deux possibilités : tourner aux Etats-Unis (et donc avoir plus de charges) ou tourner en dehors des Etats-Unis (et donc, se voir attribué un nouveau tarif douanier).

Un tel changement ne peut vouloir dire qu'une chose : une nouvelle direction pour les films et, dans le lot, les films de super-héros. Et par nouvelle direction, nous ne parlons pas de faire le nécessaire pour que les films soient de meilleure qualité et donc, qu'ils engrangent plus de recettes. Non, nous parlons ici d'une décision qui serait plus facile pour les producteurs : tourner moins de films ou diminuer de manière drastique les budgets de ces derniers.

Bien sûr, pour le moment, il est assez difficile de savoir si le projet est réalisable ou non. Dans les faits, Donald Trump a déjà balancé un bon nombre d'énormités irréalisables, tout comme il a déjà signé des décrets extrêmement rapidement (tu vois à quelle vitesse Marvel fait des relaunch ? Ben encore plus vite !).