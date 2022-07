[VF] Sorties Comics de juillet 2022

Panini Comics



Pas de note

Cavan Scott, Rachael Stott



Ancienne Jedi, Ty Yorrick est devenue une chasseuse de monstres qui vend ses services au plus offrant. Une mission la conduit sur Loreth, où elle doit affronter le terrible Gretalax qui terrorise la population, mais elle a le sentiment que quelque chose ne va pas avec la Force…

(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures – The Monster of the Temple Peak (2021) 1-4, inédits)

Prix : 19€