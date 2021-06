[VF] Sélection MDCU de juin 2021

Sortie le 09 Juin 2021 chez Panini Comics

Jason Aaron, Russell Dauterman



Dans la continuité du Thor de Jason Aaron, découvrez un crossover épique impliquant tous les héros Marvel ! L'Elfe Noir Malekith a conquis les neuf royaumes, il ne lui reste que la Terre à détruire. Mais pour que la tâche soit plus simple, il va écarter le Dieu du Tonnerre de son passage… Contient les épisodes US War of the Realms (2018) 1-6, War of the Realms: Land of Giants, War of the Realms: Dark Elf Realms, War of the Realms: War Avengers, War of the Realms: War Scrolls 1-3 et War of the Realms Omega, précédemment publiés dans MARVEL ABSOLUTE : WAR OF THE REALMS.

Prix : 32€