[Sorties Comics] Mercredi 03 Mars

Auteurs : Cates, Stegman, Ramirez, Hotz…



Tandis que la série principale consacrée à Eddie Brock fait une pause, nous vous proposons quatre récits explorant divers aspects de l'univers de Venom, dont un épisode écrit par Ryan Stegman, le dessinateur d'Absolute Carnage et King in Black !

(Contient les épisodes US Web of Venom: Ve'Nam, Wev of Venom: Carnage Born, Web of Venom: Unleashed et Web of Venom: Cult of Carnage, précédemment publiés dans VENOM (2019) 4,5 et 7)

Prix : 18€