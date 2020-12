Aperçu du nouveau Batman de Future State

En janvier, DC Comics lancera son événement Future State qui occupera la majorité de ses publications pendant deux mois. A cette occasion, un nouveau Batman sera introduit dans la série The Next Batman de John Ridley et Nick Derington. Jusqu'ici nous n'avions jamais aperçu le visage du prochain Chevalier Noir mais une nouvelle couverture nous l'a dévoilé.

Sans officialiser quoi que ce soit, la piste menant vers l'un des fils de Lucius Fox semble se confirmer. Depuis de nombreux mois, les rumeurs voyaient Luke Fox endosser le costume de Batman lors de l'initiative avortée de la Fifth Generation devenue par la suite Future State. mais depuis quelques temps, un nouveau candidat est apparu en la personne de Timothy Fox. Alors qui succèdera à Bruce Wayne ?

Pour rappel, Future State proposera pendant deux mois un gros aperçu d'un futur possible de l'univeers DC à travers plusieurs mini-séries, one-shots et anthologies mettant en scène de nouveaux personnages sous les costumes des plus célèbres héros de l'éditeur. Certains personnages ne seront d'ailleurs pas cantonnés à cet événement, on sait déjà que la nouvelle Wonder Girl aura par la suite sa propre série, à la fois comics et TV.