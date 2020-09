Dans une séance vidéo de questions/réponses diffusée lors du DC Fandome de samedi, Jim Lee a pris le temps de parler du futur des publications DC Comics et notamment de l'initiative 5G ou Generation Five. L'éditeur a affirmé que cette initiative ne verra pas le jour et que certaines rumeurs partagées en ligne n'étaient que pure spéculation.

L'artiste a bien précisé qu'il n'y aurait pas de "projet intitulé 5G ou de grand reboot ou quoi que ce soit de cet ordre-là". Il indique préférer travailler les titres de manière individuel et développer une approche plus "organique" des publications DC. Jim Lee continue :

Nous avions de nombreuses idées géniales que nous avons étudiées et plutôt que de tout déverser sur le marché en un mois et offrir une nouvelle numérotation à notre ligne et préférer un très court essor des ventes, nous avons naturellement opté pour les idées et concepts que nous aimions pour les ajouter à la mythologie, celle de la continuité, d'une manière très organique.

S'il écarte totalement la possibilité de cette Generation Five, il tease de grands événements à venir pour l'année prochaine.

Avant la pandémie, DC Comics avait prévu une série de one-shots sous l'intitulé DC Generation qui devaient clarifier la timeline de l'éditeur après, entre autres, la révélation dans Wonder Woman #750 que la Princesse était la première héroïne de l'univers. Les rumeurs voulaient par la suite que le dernier one-shot, Generation Five : Age of Tomorrow, amorce un nouveau statu-quo pour l'univers DC avec des personnages plus jeunes sous les costumes des super-héros (Lucius Fox à la place de Bruce Wayne par exemple) et un relaunch plus ou moins global. Mais la crise sanitaire et le renvoi de Dan Didio, qui chapeautait l'initiative, ont mis au placard ce plan puisque les one-shots ont disparu des publications. Aujourd'hui la mention Generations ne se retrouve que dans un numéro spécial qui devrait proposer une histoire auto-contenue.