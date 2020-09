Le Batman de 1939 dirige une équipe dans Generations: Shattered

L'évènement Generations annoncé dans une histoire courte de Scott Snyder et Bryan Hitch pour Wonder Woman #750 avait dû être repoussé à une date indéfinie à cause de la pandémie qui avait mis en pause toute la distribution chez DC. On en reparle enfin avec l'annonce du one-shot Generations: Shattered, qui verra le Batman originel de 1939 monter une équipe pour sauver l'univers.

Le one-shot fera 80 pages au prix de 9,99$ et sera écrit par Dan Jurgens, Robert Venditti and Andy Schmidt et dessiné par Ivan Reis, Bryan Hitch, Kevin Nowlan, Aaron Lopresti, Fernando Pasarin, Paul Pelletier et plus. Il sortira le 5 janvier 2021.

Une menace aux proportions cosmiques mettant en danger le nouvel (et Ancien ) univers DC force un groupe de héros inhabituel à se former pour affronter ce mystérieux ennemi. Rejoignez le Batman originel, Kamandi, Starfire, Booster Gold, Dr. Light, Steel et Sinestro dans leur quête pour sauver le monde pendant qu'il est encore temps.

Une première histoire courte de Jurgens et Nowlan dans Detective Comics #1027, Generations: Fractured, opposera Batman au Calendar Man et expliquera son retour en 1939.