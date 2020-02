Une série de one-shots pour les Générations

Alors que les sollicitations des titres de DC Comics pour mai ne vont pas tarder à tomber, l'éditeur continue ses annonces de grosses sorties. Après Dark Knights: Death Metal, c'est donc aux one-shots Generation de se dévoiler.

Comme annoncé précédemment, DC a décidé de réviser sa timeline pour que tout soit plus clair pour les lecteurs (et pour eux ?) et la première pierre a été la décision de faire de Wonder Woman la première super-héroïne de l'univers comme on a pu le voir dans Wonder Woman #750. Il faudra ensuite lire de FCBD Generation Zero: Gods Among Us avant de lire ce premier one-shot prévu pour le 27 mai sous-titré Age of Mysteries. Il sera écrit par Andy Schmidt et dessiné par Doug Mahnke et on y verra Wonder Woman , Green Lantern/Alan Scott, The Spectre/Jim Corrigan, Terry Sloane/ Mr Terrific mais aussi Alfred ou Lucius Fox.

On devrait avoir les réponses aux questions suivantes en mai :

- Quel était le "big bang" de l'âge des mystères jusque là jamais répertorié ?

- Quel personnage devient la source d'insparation des autres dans cette aube des Super-héros ?

- Quelle était la véritable raison derrière la retraite de la JSA ?

- Quel héros de l'âge d'Or deviendra le plus grand vilain de l'histoire ?

- Quelle alliance a permis à la dynastie Wayne de rester en place après le décès de Marthe et Thomas Wayne ?

- Qui sont les nouveaux personnages jamais vus auparavant qui joueront un rôle dans la création du futur de DC ?

Sans avoir autant de détails, on sait que les one-shots suivants seront Generation Two: Age of the Metahuman, Generation Three: Age of Crisis, Generation Four: Age of Rebirth, Generation Five: Age of Tomorrow. Quant aux équipes créatives, on sait que Brian Michael Bendis, Dan Jurgens, Joshua Williamson et Robert Venditti écriront tandis que David Marquez, Bryan Hitch, Mikel Janin et Ivan Reis seront au dessins.

Cette initiative vous tente-t-elle ?