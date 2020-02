Deux teasers pour la suite de Dark Nights: Metal

Scott Snyder et Greg Capullo vont remettre le couvert pour une suite à leur event Dark Nights: Metal, et si peu d'informations nous sont parvenues pour le moment, cela devrait changer demain avec la grosse annonce de prévue. Pour l'occasion, les auteurs ont dévoilé deux illustrations teaser pour cette nouvelle série : d'étranges versions de Superman et de Batman .

Alors que Snyder et Capullo devaient terminer leur association sur Batman avec la mini-série Last Knight on Earth, ils vont finalement continuer leur travail, ce qui correspond aussi pour Capullo à un nouveau contrat signé avec DC Comics.