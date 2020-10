Future State présente le futur de l'univers DC en 2021

On sait désormais sur quoi débouchera la crise actuelle de l'univers DC racontée dans Dark Nights: Death Metal, il s'agira de DC Future State, un évènement qui se déroulera sur deux mois, de janvier à février 2021. Il s'agira d'un mélange d'anthologies, de mini-séries en 2 numéros et de one-shots, présentant de nouveaux personnages sous les costumes bien connus des héros de l'univers DC, par des auteurs connus mais aussi de nouvelles têtes créatives venant de la télévision, du cinéma ou encore de l'animation. Un gros aperçu d'un possible futur pour l'univers DC, en somme.

"L'univers DC a toujours été un terrain fertile pour de nouvelles approches de nos personnages, et DC Future State contribue totalement à cet héritage. Lorsque l'évènement débute en janvier, les lecteurs futés pourront non seulement retrouver des pistes déjà lancées dans notre titres actuels, mais découvriront aussi des indices sur ce qui arrive en 2021." nous dit Marie javins, éditrice exécutive chez DC.

Voici certains des créateurs qui seront impliqués dans ce Future State : Mariko Tamaki, Brian Michael Bendis, Gene Luen Yang, Joëlle Jones, Joshua Williamson, Nicola Scott, Cully Hamner et John Timms, John Ridley (12 Years A Slave), Brandon Vietti (Young Justice ), Meghan Fitzmartin (Supernatural, DC Super Hero Girls), Brandon Easton (Thundercats, Transformers: War for Cybertron), Alitha Martinez (REPRESENT! It’s A Bird!), L.L. McKinney (Nubia: Real One), Paula Sevenbergen (Stargirl) et Siya Oum (Lola XOXO).

Les titres DC Future State seront divisés en trois familles différentes : Batman, Superman et Justice League. Les détails de ces lignes et des différents titres arrivent dans d'autres news. À noter qu'à partir de mars 2021, les publications reprendront leur cours normal avec la suite des séries actuelles.