Nouveau look pour le Riddler

En ce moment, il n'est pas rare que nous vous parlions de nouveaux looks concernant les personnages de DC Comics. Et pour cause, la lignée Absolute et en train de redistribuer toutes les cartes, mettant en place quantité de changements pour ses personnages iconiques.

Aujourd'hui, un nouveau personnage a droit à une revisite visuelle et cette fois, ce n'est pas lié à Absolute. En effet, c'est à travers Hush 2 (et plus particulièrement à travers Batman #159) que le Riddler a droit à un nouveau visuel. Exit le côté "d'abord le cerveau et après les muscles", place à un homme qui a un peu plus de chances de rivaliser physiquement avec le Chevalier Noir avec de large épaules, des bras plus épais, des gants visiblement renforcés... Ajoutez à cela une dimension un peu plus militaire et un tatouage sur l'oeil et vous avez un personnage un peu plus imposant que d'ordinaire.

Voici son nouveau design :

Alors, que pense-vous de cette approche ?