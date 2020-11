Wonder Girl de Future State aura sa série régulière

On pouvait se demander quelles seraient les conséquences à long terme de l'initiative DC Future State, qui aura lieu en janvier et février, et on a déjà un élément de réponse puisqu'il est annoncé que le personnage de Flora, la nouvelle Wonder Girl qui sera introduite, survivra et aura sa propre série. C'est Joëlle Jones qui sera au scénario et au dessin de celle-ci.

Et ce n'est pas tout, puisque la chaine The CW, qui porte de nombeux héros DC dans son CWverse, est intéressée par le personnage et a lancé le développement d'une série autour d'elle. Elle sera produite comme les autres par les productions Berlanti avec Greg Berlanti lui-même, Sarah Schechter et David Madden, et sera donc bien intégrée dans l'univers partagée, alors que Dailyn Rodriguez en sera la showrunneuse.

Voici la première description du personnage pour la série :

Une rêveuse d'origine latine, fille d'une guerrière amazone et d'un Dieu brésilien, qui apprend qu'elle est Wonder Girl, et doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre les forces du mal qui cherchent à détruire le monde.

DC Future State ser déroulera sur deux mois et présentera un futur possible de l'univers DC, avec de nouveaux personnages et les anciens dans des contextes inédits. Les publications reviendront à la normale dès le mois de mars, mais l'on voit déjà que de nombreux éléments de cet event risquent de survivre par la suite.