Lynda Carter honorée pour les 50 ans de la série Wonder Woman

C'est une très belle initiative qui a été mise en place par le Paley Honors Spring Gala. En effet, lors de l'édition de 2025, le gala a décidé de célébrer les 50 ans de la série TV Wonder Woman et plus particulièrement Lynda Carter qui tenait le rôle titre à l'époque.

L’interprétation emblématique de Lynda Carter reste un symbole intemporel de force, de courage et d’émancipation, a déclaré Maureen J. Reidy, présidente et directrice générale du Paley Center for Media.

Pour les plus jeunes, sachez que cette série aura eu un impact considérable propulsant, par la même occasion, Lynda Carter en tant que symbole de la femme forte comme l'a parfaitement souligné Maureen J. Reidy.

La célébration aura lieu le 19 mai soit quelques mois avant l'anniversaire de la série dont la première diffusion remonte au 7 novembre 1975.