Absolute Wonder Woman : nouveau design pour le Dieu Hadès

On en a déjà parlé plusieurs fois. DC frôle le sans faute avec sa lignée Absolute pour le moment. Mieux encore, chaque personnage a, le plus souvent, un design suffisamment différent pour que nous en parlions mais sans pour autant dénaturer la nature profonde du personnage. Dernièrement, nous avions parlé du Joker et de Bane dans Absolute Batman . Aujourd'hui, c'est la personnage d'Hadès dans Absolute Wonder Woman qui s'y colle. Voici sa nouvelle version :

Au final, un design assez sobre donc. Une sorte de fumée / flamme bleue ornée d'une couronne. En ce sens, lecôté fumée et la couleur font un peu penser à la version Disney d'Hadès dans le film animé Hercule. Sauf que, bien sûr, dans la version DC, le personnage n'a pas l'air d'être là pour faire rire. De manière générale, l'approche s'écarte des designs humains qui n'est pas sans rappeler les designs donnés aux dieux dans Wonder Woman: Historia (sans avoir le même résultat pour autant cela dit).

Pour rappel, Absolute Wonder Woman #6 est sorti ce mercredi.

A noter également que les revisites des personnages DC dans la lignée Absolute sera l'un des sujets de notre live de jeudi.